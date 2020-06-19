【中印衝突】印度擬向中國等地實施貿易壁壘　約300項產品受影響

中印關係持續緊張，雙方軍隊近日在邊境爆發衝突，導致多名人員傷亡後，有消息指，印度政府計劃提高來自中國及其他地區約300種商品的貿易壁壘或提高關税。

路透社6月18日引述據印度多名政府官員報道，新措施將針對價值約80億至100億美元進口商品，阻止低質素的非必需產品，保護當地企業的競爭力。他們指，政府擬考慮向160至200種進口產品提高關税，並對另外100種產品實施非關税壁壘，例如許可要求或更嚴格的質量檢查。

一名行內消息人士透露，印度政府有意向工程、電子及部分醫療設備實施貿易措施；另一名政府消息人士指，當局可能要求冷氣機等進口產品採取更嚴格的品質認證。

報道引述政府文件指，有關計劃至少從4月開始評估，其中一名官員強調，計劃沒有針對任何國家，但指是減少與中國等國不平衡的貿易逆差的其中一個方法。截至2019年3月的財政年度，中印雙邊貿易額為880億美元，印度對中國的貿易逆差為535億美元，而中國是印度最大的貿易逆差國。根據最新數據，截至19年4月至20年2月，印度對中國的貿易逆差為468億美元。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2014年上台後揚言宣揚和保護當地製造業，近年推廣「印度製造計劃」，並在5月宣布「印度自力更生」計劃。