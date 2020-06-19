楊潔篪與蓬佩奧「夏威夷密會」後　美助理國務卿向記者談會晤細節

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月17日在夏威夷檀香山、位於珍珠港的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）會談近7小時，美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）之後在6月18日召開逾半小時的記者會。 他介紹會晤上討論的議題涵蓋：中國在香港實施《國家安全法》計劃、中方加入美國與俄羅斯三方新核武器控制條約談判的必要性、朝鮮半島局勢，以及新型冠狀病毒肺炎疫情大流行等焦點議題。有記者問及會晤氣氛時，他回答稱「我會形容整體關係緊張。」

負責東亞事務的史迪威6月18日在檀香山就蓬佩奧與楊潔篪的會晤回答記者問題，以網絡會議方式舉行。

在會上，美國務院新聞發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）先說道「史迪威今天仍在檀香山，而我和蓬佩奧都在加州，但我們希望為大家舉行一場記者會，讓你們能夠直接聽到、記錄史迪威介紹蓬佩奧和楊潔篪昨天的會晤情況。史迪威是此行代表團成員之一。」

史迪威開場說道：「這是很棒的夏威夷之旅，我知道我們是傾盡了全力從中取得收穫的。我將不會細緻講述雙方討論的具體內容，但我注意到，中國外交部已經這麼做了。我認為不必就此和他們的發言人趙立堅辯論，但我將在外交禮儀之內、知無不言——包括會晤包含的觀點、你來我往的討論過程，以及過去兩天我們剛在夏威夷取得的成果。」

「總體上看，鑑於美中關係現況，中方對會談的態度可能無法用翹首以盼形容。而美方事先期望的便是舉行一場開誠布公的、富有成效的討論會。」

「你們知道的，美國尋求的有建設性、結果導向的外交關係，是公平和互惠的，我們對這一點一直表達得很清楚。它包含的不只是交流，而是必須採取行動。」

「最近我們觀察中國採取的行動——你們一直都在探測時局脈搏，肯定知道——中方的行動並非是建設性的，舉例而言，印度、中國南海、香港議題，在這個領域邊界上不停採取行動。而在此外的領域...... 比如貿易，很遺憾，也沒達到要求。」

史迪威再次強調說：「我將不會贅述會晤討論細節，但結果是否富有成效？讓我們在未來數週找到答案。比如是否放低了強硬姿態？我們不是沒有盡力嘗試說服，但你懂得這樣的事，在任何關係裏，雙方都有表決權。」

「所以我們正在盡力去做。你們知道，總統（特朗普）沒有再手下留情。他一直在保護美國利益——第一件事、顯而易見地是取得了（美中第一階段）貿易協議並監督執行。」

「但在雙方都關切的問題上，比如朝鮮，我們指出了目前存在的幾個問題。我們希望（和中方）找到可以合作的地方。」

「我們還期待中方能夠積極加入三邊軍控對話。中國和俄羅斯、美國一樣，是核武器擁有國。我們鼓勵、也很樂意看到中國加入這樣的對話，杜絕不幸事件發生的可能性。」

「當然會晤還談到了新型冠狀病毒肺炎疫情。我們堅決呼籲中國公開所知全部情況，疫情是怎麼開始的？分享全部信息，以此挽救生命。這不是面子工程，是性命攸關的大事。我們堅決呼籲中方兑現和世界衛生組織（WHO）的協議，遵守國際衛生管理準則，公開疫情，用實踐證明疫情高於政治。」

此處，史迪威第三次強調說：「我們要理解，評判我提到的、有建設性和結果導向的雙邊關係，需要言行一致、依據行動來判斷。如果只呼籲和平，卻行侵犯之實，我們將不得不加強施壓，控制局面。」

「我們解決問題最好的辦法並非由美國單打獨鬥。這不是美中事件，亦非美中問題。這是中國對決諸多第三方的問題。我們剛剛見證一份非常強硬的七大工業國集團（G7）就香港問題聯合聲明出爐，證實中國的舉動讓全世界擔憂。」

「所以，舉行會晤的目的，是幫助中國政府意識到，他們採取的行動會反噬自身，一旦中方帶上合理化建議書、走向談判桌，美方顯然要合情合理地歡迎它，尋找共同努力積極解決問題的各種辦法。」

2019年7月16日韓國首爾，美國負責亞太事務的助理國務卿史迪威（左）抵達仁川國際機場。7月17日前往青瓦台訪問，當天下午，史迪威與韓國外長康京和、外交部次官補尹淳九、朝鮮半島和平交涉本部長李度勛等人士先後會晤。（AP）

八位記者提問 四次追問同一問題

記者第一問：「你提到中方拿着合理化建議書來，你們就會合情合理接待。那麼會晤裏，中方有沒有提出過呢？會晤是不是有建設性的結果？」

史迪威回答：「在南海問題上，我們都知道美國對航行自由和過度申索主權問題上的立場。」他又談到香港，「回到1997年中國在一項協議容許香港自治50年，但23年便終結，於理不合。」

他談到在港版國安法的議題上，「香港人有話語權，他們將要行使權利。直到目前，他們一直能夠在兩制的體系中運用這份權利，享受民主化社會秩序。現在他們看見自由和民主在流逝，便無法抑制地去表達憂慮。」

《華爾街日報》提了第二問：「你提到中方缺少合理化建議。是否意味着會晤沒有就美中爭端主要領域，達成合理化建議呢？是否可以說會晤對於解決雙邊主要分歧沒有實質進展呢？」

史迪威回答質疑稱：「美方對於表達訴求毫不含糊。」「剛才提到，不僅美國，包括G7還有其他國家們——澳洲首當其衝就是——（對港版國安法）表示憂慮，這些應當足夠觸動北京領導層思索，需要重新調整未來要走的方向了。」

記者追問：「所以目前情況不明朗，美中關係主要爭議領域裏、任何一個問題上，會晤是否取得重大進展了？」

史迪威回答：「我認為應當儘量避免這樣定性會晤成果。」

記者第三問尋求史迪威對中方聲明的看法，「你提出中國外交部北京時間6月18日的聲明非常單方面，這就帶來一個問題，你期望他們怎麼做？而且今天是你主場表達美方觀點的時候。你認為他們的聲明哪裏片面？請儘量詳述。否則就是默認讓對方講述故事的細節了。」此外，「蓬佩奧幾小時前發Twitter說楊潔篪承諾中方繼續兑現第一階段貿易協議規定的義務，但特朗普剛發Twitter說，和中國脱鈎仍有可能性。兩人說法不一致。蓬佩奧談到的中方（貿易）承諾具體指的是什麼？你認為會兑現嗎？」

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020

對於中國外交部聲明的問題，史迪威評價稱「外交官的交流往往言近旨遠，對談話細節軟處理或沉默的外交成效更顯著。因為雙方需要空間調整，不然會推對方到牆角，被迫採取無益、不情願的行動，或是被迫不採取行動。」「中國外交部聲明是我們一直見證的、很典型的戰狼外交——尖鋭、片面、時常不切實際，等等。」

美國助理國務卿史迪威隔空傳道。圖為中國外交部發言人趙立堅2020年4月8日出席記者會。（Reuters）

對於蓬佩奧和特朗普對美中貿易關係進展表態上的分歧，史迪威再次強調說：「這是一次核酸測試的好機會，看看中方是否會成為有合作精神的夥伴方。如果他們願意這麼做，通過言行一致在貿易領域建立信任——這點是美中貿易關係的最基本層面——那麼恰當完成協議後，雙方將會平等互利。」「對於蓬佩奧和特朗普評價的差異之處，我真是無法揣測。」

誰先提出會晤？

由美國公共廣播公司（PBS）《新聞時間》（News Hour）的外交和國防記者斯奇夫林（Nick Schifrin）提出的第四問，先提到白宮前國安顧問博爾頓（John Bolton）新書指控，遭史迪威簡言拒絕回答。記者再問：「請問這場會晤發起方，是中方要求舉行的嗎，如果事實如此，他們有沒有帶着實質的誠意敲門？」

史迪威先是寒暄，「尼克，謝謝你，聽見你提問總是讓人高興。」「要強調的是，這個問題上，不存在其中一方高人一等的意思——我很自豪，因為我所在團隊的外交傳統是不需要迎合他方、過分多禮。」「那麼會晤是怎樣定下來的呢？蓬佩奧前往檀香山軍事基地，當好東道主、聆聽對方帶來的數個建議，我認為你可以想象出來，哪一方感到壓力更大。」

記者第五問指出：「你提出中方並不積極，是關於會晤有哪些事情叫人失望了嗎？不積極的原因是什麼？」

史迪威說：「中方過去顯得有些挑釁的行為，可以開出一份長清單：何為互惠？美國記者不能在中國開展自由報道，當他們對中方記者在美國待遇發出抱怨時，聲音卻很尖鋭。這份關係必須更互利。我們在會晤中提出了幾個這樣的問題，我把觀察中方是否聽從建議的後效、評判成果的機會留給你們。就在未來幾周時間，盡請期待。」此外「我總是保持樂觀，也時常失望。但我們將會看到這場面對面的演示會，我們之間的互動是否將得償所願。」

第六問關於北京疫情和美國駐華外交官返回崗位的情況。史迪威回答稱：「期望中方的數字通報情況比武漢爆發疫情時更準確一些。」「我們有些外交官離開中國一段時間了，留下的同事一直在努力做大量工作，確保雙邊外交活動保持正常。我們正在傾盡全力讓同事們全數返崗、恢復日常。」

這位記者還提出，「你會怎樣形容會晤的氣氛？」

史迪威說：「簡單地總體評價——我會形容整體關係緊張（intense），畢竟中方初到此地。他們從來沒有接觸過美國政府真正站起來對峙、堅決要求他們執行承諾。這個評價應該是很公平的，他們將要習慣面對堅決捍衛人民利益的美國政府。」

聚焦中印邊境衝突和朝鮮半島局勢

第七問，記者在香港、台灣問題以及中印邊境衝突問題上明確提出，「是否在會晤交涉時，在這些領域對中方發出警吿？尤其是中印問題？另一方面，中方有沒有給美方劃出不能逾越的紅線？」

史迪威回答道：「我們顯然也在密切關注印中邊境衝突。這次事件和過去的爭端相似。」「但這次究竟是中方的談判戰術還是出拳打臉、彰顯軍事優越性，不得而知。」「我們在這個問題上的能見度不高，同時和中方外交官們在這個議題上，尚未有過開誠布公的對話。坦率地說，我很樂意看到能夠開展這樣的對話。」

到此時，主持人提示，「記者會已經進行30分鐘了，還可以提最後一個問題。」

於是記者拋出第八問：「你在開始的時候指出中方態度不積極，隨後提過幾次讓我們拭目以待中方未來幾周將要採取的行動，那麼請問，1、你得到了中方任何承諾、期待在未來數週兑現嗎？2、你在現場察覺到中方對於朝鮮近期動向存在顧慮嗎？你是否認為有理由相信，華盛頓和北京能夠在朝鮮問題上，找到共識基礎？」

史迪威回應稱：「先回答你第二個問題。是的，雖然美中採取合作行動的可能性似乎已是越來越小，但有些領域，美中明顯可以合作，朝鮮問題是明顯可以合作的領域之一。如果美中能夠在這個問題上一起努力，看起來朝鮮會更能理解問題的重要性，以及回到談判桌、討論去核和其他問題的必要性。」

「所以是的，有些領域，我們合作是完全可能的。（朝鮮問題）領域就像我剛才說的，讓我們拭目以待——我們已經清晰表達了美方觀點，中方也表達了觀點。沒有過多爭執。問題關鍵在於如何執行。」

「第一個問題，（中方的）承諾。我要說的是貿易，中方明確承諾將貫徹執行第一階段貿易協議。」「其餘的，我不排除中方可能會聽取我們意見、理解我們對其他一些議題嚴重性的憂慮。我們將盡量保持樂觀。歷史可能不支持過於樂觀，但最終我們會明白——任何一段關係裏，有付出才有回報。不能全部是索取，建立真正有建設性和互利的關係，特朗普及政府堅決要求中國兑現做出的承諾。」

奧塔古斯最後說：「很抱歉，我知道還有很多記者排隊等着提問，但我們已經超過預定的30分鐘記者會時長。明天為大家準備了多場記者會，還請到場。」

中國外交部就楊潔篪和蓬佩奧會晤的聲明

先於這場美國國務院記者會，中國外交部官網發文，外交部發言人趙立堅6月18日就楊潔篪同蓬佩奧舉行的對話答記者問。記者提出：「請問楊潔篪與蓬佩奧對話中是否談及近來雙邊關係中的突出問題，例如台灣、涉港等問題？」

趙立堅回答：「楊潔篪在對話中闡明瞭中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。」

其中在中美關係上，趙立堅引述稱：「楊潔篪指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。」