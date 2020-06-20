【中美角力】蓬佩奧續抨擊中方　呼籲歐洲站在美國一邊

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月17日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面近7小時後，他6月19日在哥本哈根2020民主峰會上，談到他已向楊潔篪表示美方會觀察中國採取的行動，而不只是中國嘴上說的，他又向楊潔篪提到香港、西藏、新疆等議題。 他當天又批評中國共產黨是「流氓行為者」，呼籲歐洲盟友在「自由與暴政」之間作出選擇，站在美國一邊。

蓬佩奧：中國對澳洲施加脅迫行為

蓬佩奧6月19日參加哥本哈根2020民主峰會視像會議，他在回答主持人提問時，談到了他與楊潔篪6月17日在夏威夷會晤的情況。

蓬佩奧在談到夏威夷會晤時稱，他花了不少時間吿訴楊潔篪的是，美國今後不會只聽信中國嘴上說的，而是要觀察中國採取了哪些行動。他列舉了多個事件，包括香港、西藏、新疆，以及大陸正在印度採取的行動，還有在菲律賓、馬來西亞、印尼、越南經濟特區附近的做的事。

蓬佩奧稱，他又有提到中國對澳洲施加脅迫行為，他稱「因澳洲敢於要求調查新型冠狀病毒如何從武漢流傳到米蘭，如何從武漢傳到德黑蘭，又如何從武漢傳到俄克拉荷馬州，還有比利時、西班牙，最終摧毀全球經濟。」

蓬佩奧籲歐洲站在美國一邊

據《美國之音》報道，蓬佩奧當天又在致辭時，呼籲歐洲盟友在「自由與暴政」之間作出選擇，站在美國一邊，明確發聲並果斷行動。

蓬佩奧稱「我們必須摘去經濟關係的金色眼罩，看到中國挑戰並不僅僅出現在門口，它出現在每一個首都，出現在每一個區，每一個省。應該帶著懷疑眼光看待中國國有企業的每一項投資。」

蓬佩奧：中共強迫各國與華為做生意

他又以中國電訊設備製造商巨頭華為為例，表示「在座的每一位都知道，中國共產黨強迫各國與中國政府的一個分支企業華為做生意。」

蓬佩奧對歐洲表示期待：「我希望我將從歐洲聽到更多有關中國挑戰的公開聲明，因為我們所有的人民都理應了解這一點，美國已經做好準備與你們站在一起。讓我們明確發聲，而且更重要的是，果斷行動。對暴政與自由之間的選擇，讓我們不要留下任何疑惑。」