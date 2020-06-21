英國雷丁斬人案　消息指施襲者為利比亞人　警稱不涉恐襲

英國倫敦以西城鎮雷丁（Reading）一個公園6月20日發生持刀傷人案，警方事後在現場拘捕一名男子。英國媒體其後引述安全部門消息人士指，相信被捕的25歲男子是利比亞人。警方初步認為襲擊案不涉及恐怖主義。

雷丁公會發生斬人事件後，全副武裝的警員到市內一處住所搜查。（AP）

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英國廣播公司（BBC）還引述目擊者沃茨（Laurence Wort）訴說事發經過。事件開始時，他正站在現場約10米外的地方。

沃茨稱：「公園原本相當爆滿，很多人和朋友坐在一起喝酒，當一個人走過（公園）時，突然大喊一些令人費解的話並走到一大班（人）的周圍，試圖去用刀刺他們。」「他刺傷了他們當中的3個人，當我轉身並開始跑（離現場）時，他轉身並開始朝我跑來。」

沃茨又說：「當他意識到他無法抓住我們，他就試圖去刺另一組坐在地上的人。」「他刺到一個人的頸部後方，然後當他意識到每個人都開始跑起來，他便跑出了公園。」

事發於當天晚上約7時，警方指雷丁市內Forbury Gardens發生一宗嚴重事件，3人死亡，3人重傷。媒體先前引述消息人士報道，警方認為事件可能涉及恐怖主義，不過警方其後沒有把事件列為與恐怖主義有關的案件來處理，而是以涉嫌謀殺來拘捕疑犯。