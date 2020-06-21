【中印衝突】特朗普首次表態：是個非常艱難的局面

中印軍隊在邊境對峙了1個多月，6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突，且導致人員死亡。美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日首次表態。

特朗普6月20日在白宮南草坪登機前往俄克拉何馬州時被記者問到中印局勢，他回應說：「這是一個非常艱難的局面。我們正在和印度對話。」「他們在那裏有一個大問題。他們打起來了，我們看看會發生什麼。我們會盡力幫助他們的。」

對於中印邊境局勢，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月19日發聲批評解放軍。蓬佩奧當天在參加加哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）的視像會議時說，解放軍加劇了同印度的邊境緊張局勢。他還批評中國是一個「流氓演員」（rogue actor）。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）6月18日也批評中方。他說，為了奪取領土，解放軍似乎在中印之間挑起了自1962年開戰以來最激烈的衝突。他還說：「世界其他國家都在嚴重關注這兩個核國家之間的暴力衝突。我們鼓勵緩和緊張局勢，希望實現和平。」

中印在邊境有爭議的地區再度發生對峙，這次對峙從5月初開始，已經持續了1個多月。6月15日晚，局勢再度升級，兩軍在加勒萬河谷發生衝突，並導致印度20名士兵死亡，解放軍也有傷亡，但是沒有透露具體的數字。這是1975年以來，中印邊境衝突有人員死亡。有專家稱，這次事件可能是兩國關係的分水嶺。