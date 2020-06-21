【新冠肺炎】德國肉類加工廠房集體感染　逾千人染疫

德國北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）居特斯洛市（Guetersloh）附近一個屠宰場的肉類加工廠房近日有大批工人集體感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。截至6月20日，廠房已有1,029名工人確診，政府已下令廠房關閉14日。

騰尼斯（Toennies）肉類加工廠房爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。圖為6月20日，警員在涉事的北萊茵—威斯特法倫州廠房外駐守。（Reuters）

該廠房屬於騰尼斯（Toennies）公司，當局於20日派出65名軍人到廠房內，為工人做病毒檢測及追蹤他們的密切接觸者。目前廠房全體共6,500名工人及他們的家屬正接受隔離。有指騰尼斯廠房的疫情有可能令北萊茵—威斯特法倫州政府實施邊境封鎖。

有工會代表透露，騰尼斯廠房大部分工人都是來自羅馬尼亞及保加利亞的移民，他們的工作及居住環境惡劣。據指，德國至今已有多間屠宰場出現疫情，該些屠宰場有很多工人都是只能住在擠迫宿舍的移民。

中國自6月18日起，已停止從涉事廠房進口產品。騰尼斯廠房的疫情於6月17日被發現，當時有400人確診。直到6月19日，染疫人數已增加至803人。

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