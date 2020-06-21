特朗普競選集會「搞分化」　稱示威者「精神失常的左翼暴徒」

美國總統特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來首場大型競選集會。他在接近2小時的集會中提到弗洛伊德（George Floyd）之死引發的騷亂及示威活動，又暗指民主黨管理的城市在騷亂中失去秩序，並以「精神失常的左翼暴徒」和「瘋子」等鼓吹分化及仇恨的字詞形容示威者。

特朗普說，沉默的大多數比以往任何時候更強大，「由現在開始起5個月，我們會將擊敗打瞌睡的喬（ Sleepy Joe ，特朗普為美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）取的綽號）。」

他形容共和黨是代表法治的政黨，並警告除非自己再次當選，否則所有美國人會承受民主黨人治下城市所見到的混亂。

特朗普說：「當你在街上看到那些瘋子時，有武器真是太好了。」他又批評在示威中破壞歷史人物雕像的人：「精神失常的左翼暴徒試圖破壞我們的歷史，褻瀆我們的古蹟。」

在攻擊選舉對手民主黨的同時，特朗普亦再次將美國疫情歸咎於中國，他稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）是「Kung Flu」，暗指肺炎來自中國（Kung Fu是英語對中國「功夫」的稱謂）。

集會選址與日期掀爭議

特朗普除了言論惹火，他競選集會選擇的時間和地點都引起爭議。活動原定6月19日舉行，但當日是美國紀念解放黑奴與廢除奴隸制的六月節（Juneteenth）。他此舉被指別有用心。後來特朗普宣布推遲一天舉行。

集會選址方面，塔爾薩市1921年曾發生致命的種族暴力事件，估計有300名黑人被白人至上主義者殺死，因此以往多次曾發表歧視言論的特朗普自3月2日決定在塔爾薩舉行集會以來，一直被人評擊。

特朗普選在此地舉行競選集會，本可藉此回應有關弗洛伊德之死的爭議，安撫非裔選民，然而他在演說中，沒有就弗洛伊德以及上街請願的人表示同情。