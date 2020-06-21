【新冠肺炎】中國研究指A型血更易感染　華專家：科學依據不充分

中國一份研究報告指出，A型血的人相對而言更容易感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。但中國媒體3月19日引述南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛稱，相關研究的科學依據尚不充分。

這份論文的作者分別來自南方科技大學及武漢市金銀潭醫院等8個單位。研究顯示，A、B、O及AB血型與新冠肺炎的易感程度存在關聯。這是該領域的首份研究。具體來講，這份研究認為，O型血對新冠肺炎相對不易感，風險較低；而A型血對新冠肺炎相對易感，風險也較高。

這篇研究論文題為Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility（暫譯：《ABO血型與新冠肺炎易感性的關係》）3月27日在醫學論文網站medRxiv上刊登。不過在此之前就已經有專家表達意見，認為這份研究科學依據不充分。

新冠肺炎疫情：中國一份研究報告指出，A型血的人相對而言更容易感染新型冠狀病毒肺炎。圖為紐約血液中心4月22日提供的相片，顯示美國特拉華縣紐瓦克一名女子在捐血。（AP）

《科技日報》引述趙衛說：「該研究主要依據臨床流行病學統計數據的結果，是否具有科學性，尚需開展更大規模的調查，尤其是開展相關的O型血人群自然抗病毒機理研究，方可確證。」

他表示，新冠病毒目前主要感染呼吸系統，病毒血症水平相對較低，持續時間相對短，血型在多大程度上可以影響病情進展，需要予以更細緻的研究，方可明晰對防治工作的意義。

趙衛解釋：「通常所說的血型指的是A、B與O血型，根據紅細胞膜上是否存在抗原A與抗原B而將血液分成4種血型。不同血型的人血清中含有不同的抗體，但不含有對抗自身紅細胞抗原的抗體。如A型血含有抗B抗體，B型血含有抗A抗體。紅細胞本身失去了分裂能力，不含有病毒複製過程中所需要的核酸和蛋白合成系統，因此，對病毒不易感。」

新冠肺炎疫情：中國南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛稱，這項研究的科學依據尚不充分。圖為6月8日，印尼首都雅加達一名醫護人員在採取血液樣本。（AP）

首都醫科大學附屬北京地壇醫院（簡稱：北京地壇醫院）肝病中心主任邢卉春也認為，要判斷不同血型（這裡指的是A、B、O血型系統）對某一疾病是否易感，必須是在同樣暴露的情況下，即同樣接觸了傳染源，暴露的時間也相同，而且都沒有針對該疾病的抗體或其他保護措施，這樣比較才能得出之間的差異。如愛滋病的病毒，病毒在侵入人體的時候，必須要有CCR5的趨化因子受體，如果該受體缺乏，病毒感染不上。

邢卉春強調：「目前報道的這種現象是伴隨情況，還是真有相關性，尚需進一步的研究證實。」她表示，需要更多的數據和研究證據來證實。

新冠肺炎疫情：南方科技大學、武漢大學中南醫院和武漢市金銀潭醫院等8個單位的研究者發現，與非O型血型醫院工作人員相比，O型血型醫院工作人員被感染的機會更低。圖為6月8日，巴西一名醫護人員正為民眾進行檢驗新冠病毒的血液快速測試。（AP）

研究者還發現，與非O型血型醫院工作人員相比，O型血型醫院工作人員被感染的機會更低。

趙衛就此表示，從文中看抗A抗體是主要討論的與血型相關的機制方面的因素。但B型血和O型血中均有抗A抗體，2個血型間易感差異的原因是什麼，以及A型血和AB型血均沒有抗A抗體，二者易感性差異的原因何在，這都需要進一步開展研究。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

他指出，比如可以進一步開展不同血型人群病毒血症期血中病毒水平的差異，對血中可能感染細胞情況開展研究，或者開展抗A抗體對新冠病毒感染的抑制實驗，來直接回答上述問題。

趙衛認為，這一研究尚屬初期的研究結果，無法得出肯定的結論，對防治工作的影響尚難以進行科學評估。