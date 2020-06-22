【美國示威】紐約市決定移除自然歷史博物館前羅斯福雕像

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美國紐約市6月21日決定，將會移除擺設在美國自然歷史博物館前的羅斯福（Theodore Roosevelt）雕像。這個象徵式的雕雖然充滿歷史，但被指同樣充滿種族歧視，成為近日反種族歧視運動的目標。

圖為6月16日，美國自然歷史博物館前羅斯福雕像。羅斯福坐在馬上，由黑人與印第安人原住民扶持，雕像被指充滿種族歧視。（Getty）

紐約市白思豪（Bill de Blasio）宣布，將移除在美國自然歷史博物館前的羅斯福雕像。聲明指該雕像描繪成黑人和土著人被征服的模樣，涉種族歧視，市政府應博物館要求，移除該問題雕像。

該雕像自1940年一直豎立在博物館的入口，雕像上的羅斯福坐在馬背上，由兩旁的非裔黑人和印第安原住民扶持，雕像被批評象徵白人至上和殖民主義。

羅斯福是美國第26任的總統，亦是被譽為美國最偉大的總統之一。羅斯福在任期間成功調停日俄戰爭，建立資源保護政策、公平交易法案，並推動巴拿馬運河工程等。他是美國第一位獲得諾貝爾和平獎的美國人，亦是唯一在總統山上的20世紀總統雕像。

羅斯福的曾孫發聲明表示支持決定，認為雕像的設計並未有客觀反映羅斯福的貢獻，認同應移除雕像並向前邁進。

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