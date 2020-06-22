日本對釣魚台「改名」　安倍勢弱屈於右翼　中日關係存變數

正如之前所預期，日本沖繩石垣市議會在今日（22日）以壓倒性票數通過釣魚台改名案，正式成為「登野城尖閣」，今年10月1日正式實施。這不只是名稱上的更改，而是主權的聲張，從地理上來看，登野城是屬石垣市，而尖閣是釣魚台，從今以後，釣魚台將從過去獨立的「尖閣諸島」，內化成為沖繩石垣市的一部分，與日本本土的命運緊緊相連。

從表面上來看，石垣市議會這次更名，主要是因為過去釣魚台群島的登記名稱為「石垣市登野城」，而為了避免與石垣市內的「登野城」相互重疊的困擾，在便利化與效率化下，而將釣魚台改名為「登野城尖閣」，然而，在兩種名稱上都有「登野城」的情況下，這只是一種換湯不換藥的做法。

實質上，這是日本右翼政治人物有計劃性的操作手法，其實，早在三年前，石垣市右翼保守派議員早就提出釣魚台改名案，只是石垣市議會一直遲遲沒有進行審議，而今年適逢中日關係和解年，安倍政府有意邀請習近平於今年秋天訪日，這引發自民黨內右翼人士的強烈反彈，釣魚台改名的問題自然就被端上檯面。

因此，同屬於自民黨右翼連線的石垣市長中山義隆，過去曾經邀請李登輝訪問石垣島，是日本右翼團體的大將，他選擇在個時候重啟釣魚台改名案，被外界解讀是有意以釣魚台主權爭議，觸動中日兩國敏感的神經，意欲破壞中日關係和解的氛圍，不要忘了，中山隆義曾說：「釣魚台改名主要是要反制中國大陸公務船在釣魚台周邊海域執法的行為。」

雖然日本政府一再強調，釣魚台改名是日本內政的議題，是地方自治體的個別行為，中央政府實無法置喙，但是在2012年東京都知事石原慎太郎提出購買釣魚台時，為了避免釣魚台爭議持續擴大，當時野田政府便早一步宣布將釣魚台國有化，而如今在安倍身陷一連串內閣閣員的弊案下，總理大臣寶座似乎已經搖搖欲墜，早已無暇他顧，而在首相保衛戰下，只會讓安倍更屈就於右翼，更向右翼團體取暖。

由此可見，釣魚台改名將會是轉變中日關係的起手式，在中日兩國的政治角力下，東海情勢將會變得愈來愈不可控。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】