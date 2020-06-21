同日本人道別唔好亂用「莎喲娜啦」！一文睇清日文道別常用說法

在台灣由於影視娛樂與日本文化時常有所關聯，因此許多台灣人即使沒特地學習日語也能理解一些簡單辭彙，例如「卡哇伊（かわいい，可愛）」、「喔依西（おいしい，好吃）」、「阿哩嘎多（ありがとう，謝謝）」等等。對於不諳日語的一般台灣人而言若是要用日語來向他人道別說「再見」時，許多人第一都會想到「莎喲娜啦（さようなら，SAYOUNARA）」這個詞，但你知道其實日本人很少甚至不說「さようなら」的嗎？這次要介紹「さようなら」的背後含意及日本人很少使用的原因，並且加碼告訴您想和日本人道別的話說什麼才會顯得自然又不失禮！

▼▼▼按圖放大看正確的日文道別常用說法，下文有更詳細解說▼▼▼

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莎喲娜啦（さようなら）的涵義

「さようなら（SAYOUNARA）」雖然可以直譯為「再見」，但其實在中文裡比較近似於「珍重再見」的感覺，因為在古時候日本交通不便，一但分開就不知下次會面是何時了，延伸到現在這個詞也變成會有很長一段時間不會再見到對方，甚至永遠不會再相見的涵義。對於日本人來說大概只有在幼稚園放學的時候會講「さようなら」來向老師道別，長大之後就幾乎很少會再用到這個詞。也因為這樣「さようなら」換個角度思考也隱含著「不想再見到這個人」的感覺，所以除非是像分手之類的關係決裂，不然大部份日本人很少使用到這個詞了喔。

除非是像分手之類的關係決裂，不然大部份日本人很少使用到SAYOUNARA了喔。（《四重奏》劇照）

日本人常用的道別說法

那麼日本人平常聚會要分開的時候都會說什麼來道別呢？想和日本朋友說再見的時候又該說些什麼好呢？其實嚴謹的日本人在不同場合、不同對象常講的道別用語也會不同，以下就案對象及場合為您介紹日本人平常的道別用語。

◆和朋友道別時

和較為熟識的朋友相約的時候氣氛自然，不用顧忌太多，道別時當然也以輕鬆為主，不需太注意些小細節。一般來說年輕人和台灣一樣都常會講英語的「バイバイ（bye bye／掰掰）」或是「じゃ（jaa／先這樣）」、「じゃあね（jyaane／先這樣啦）」、「またね（matane／下次再約）」等說法來替代「さようなら」。

或者是現在也有很多直接講「また連絡するね（matarennrakusurune／之後會再跟你聯絡的）」、「お元気で（ogennkide／多保重）」的日本人。如果已經有確定下次相聚時間的話則可以說「またあした（明天見／mataashita）」、「またらいしゅう（mataraisyuu／下週見）」、「また今度（matakondo／下次見）」等等。

和較為熟識的朋友相約的時候氣氛自然，不用顧忌太多，道別時當然也以輕鬆為主，不需太注意些小細節。（《求婚大作戰》劇照）

◆離開工作場所時

如果是在職場上的話道別時的用語可就得多加小心了，因為就連平輩同事都不能像和朋友對談一樣隨便講「またね（matane／下次再約）」或是「バイバイ（bye bye／掰掰）」之類的。

下班時如果要向同事或上司打聲招呼再離開，可以說「お先に失礼します（osakini-shitsureishimasu／不好意思我先走了）」或「おつかれさまでした（otsukaresama-deshita／您辛苦了）」。若自己是上位者，對象是下屬的話，則可以說「ご苦労さまでした（gokurousamadeshita／辛苦你了）」。若有在日本職場打拼的話千萬要注意一下對象的位階級別，以免失禮啦。

下班時如果要向同事或上司打聲招呼再離開，可以說「お先に失礼します（osakini-shitsureishimasu／不好意思我先走了）」或「おつかれさまでした（otsukaresama-deshita／您辛苦了）」。（《我要準時下班》劇照）

◆在日本觀光要告別時

不少人到日本觀光時，會順便拜訪日本的朋友，聚會完道別時就可以用上面提到的「バイバイ（bye bye／掰掰）」或「またね（matane／下次再約）」。

不過一般觀光客的話則大多不太需要會用到，除非是特殊場合或是遇到比較熱情的民宿老闆、店家之類的，這時候講再見可能又顯得有些感傷，講下次見可能又太過裝熟，所以建議可以講「ありがとうございます（arigatou-gozaimas／十分感謝）」、「楽しかったです（tanoshikatta-desu／我很開心）」來表達感謝及自己愉快的心情。如果對方盛情邀約下次再來玩的話，也可以回「また是非（matazehi）」，表示自己有機會一定會再次到訪。

在日本觀光要告別時可以講「ありがとうございます（arigatou-gozaimas／十分感謝）」、「楽しかったです（tanoshikatta-desu／我很開心）」來表達感謝及自己愉快的心情。（《日本破舊宿紀行》劇照）

其實「さようなら」就像中文的「再見」一樣，很少聽到生活口語中有人使用，日本人生活中則大多喜歡講「下次見」或是「之後再約」之類的表示後會有期之意。所以如果到訪日本時注意到週遭路人怎麼都不會說「莎喲娜啦」來向對方道別，誤以為彼此很不熟，其實只是換了個說法而已，同時也更新一下自己的腦內日語辭典，以後要向日本人道別時別再講「さようなら」啦！

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