博爾頓：中美元首經常討論連任問題　不會投票給特朗普和拜登

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6月21日接受全國公共廣播電台（NPR）訪問時透露，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平「經常」討論特朗普連任的前景。

圖為6月18日，美國前國家安全顧問博爾頓新書於白宮外的相片。（美聯社）

博爾頓接受節目《早間報道》（Morning Edition）採訪時表示，在兩國元首的電話交談中，習近平曾感歎特朗普不能爭取出任第三個總統任期，特朗普回應稱「是的」。博爾頓指，「我只是覺得這樣與專制領袖來回交流，既不能很好的反映特朗普本人，又不能反映美國總統的職位」。

博爾頓於著作《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）講述在白宮工作的生涯。他表示，不會於大選投票給特朗普，也不會投給民主黨代表拜登（Joe Biden）。他認為，特朗普仍然有機會勝選，而不論連任與否，共和黨需要共同決定政黨的未來。

博爾頓透露，特朗普根本不想聽到有關中國局勢的任何不良消息，或者批評習近平的言論，例如是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）問題。不過疫情爆發時博爾頓已經離開白宮。

博爾頓表示，「特朗普不希望聽到任何有關中國經濟的負面消息或削弱貿易談判的聲音。」特朗普還聽不進去任何可能給美國經濟帶來麻煩的事情，這是因為特朗普將美國經濟的好壞視為能否連任的「門票」。