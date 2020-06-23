美白宮貿易顧問：特朗普決定「結束」與中國貿易協議

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）6月22日表示，總統特朗普（Donald Trump）已決定終止與中國的貿易協議，說「它已經結束了」。不過他之後又澄清指，他的言論與目前尚在進行的第一階段貿易協議毫無關係，他所說的「結束」是指兩國貿易協議在信任層面已經結束。

納瓦羅當天在霍士新聞（Fox News）節目《故事》（The Story）上稱，隨着情報官員對新型冠狀病毒（COVID-19）來自武漢實驗室的說法愈來愈有信心，特朗普作出相關決定。

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他解釋：「這是轉折點，他們1月15日來到這裏簽署貿易協議，那已是他們得知病毒存在的整整2個月之後。」納瓦羅表示：「我覺得現在每個在這個國家裏、外圍和四周的人都知道中國說了謊，然後美國死了人。」

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納瓦羅之後又發聲明表示，他的言論被斷章取義，他不是指中美貿易協議已經結束，這與仍在生效的第一階段貿易協議無關，可以理解成中美貿易協議在信任層面已經結束。

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

總統特朗普隨後透過社交媒體Twitter發文澄清，指協議「完整無缺」，期望中方將繼續遵守協議條款。