美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威(David Stilwell)透露,在18日舉行的美中高層會晤中,中國的不完全是積極,美國對此感到失望。

美國國務卿蓬佩奧17日在夏威夷會見中國中央政治局委員楊潔篪後,史迪偉對記者表示,未來幾周的發展將顯示會晤是否富有成效。

史迪威表示,中國在會談中不能被形容是真的積極(could not be described as really forthcoming in all this)。

史迪威說,蓬佩奧已經向中方明確表示,這種關係必須「更加相互」,並暗示全世界會在接下來的幾周內觀察北京的行動,以了解他們是否理解了這一訊息。

他補充稱,與此同時,中國確實承諾推進美中第一階段貿易協議,並稱貿易對於中國是否為合作夥伴將是一個很好的考驗。

史達偉稱,最近中國在印度、南中國海和香港問題上的做法缺乏建設性。他說,美國希望看到中國重新考慮實施香港國安法的計劃。