美國加強規管5間中國官媒　請人炒人都要登記

特朗普政府2月18日表示，國務院會對新華社等5間在美國營運的中國國營傳媒實施新規定，將這些機構當作中國駐美大使館般對待，要求向國務院登記在美財產及僱員。

新華社等5間在美國營運的中國官媒，日後會被當作中國駐美大使館般對待。圖為特朗普2月18日離開華盛頓前往加州競選活動時向記者示意。（Reuters）

受影響的機構是新華社、中國環球電視網（China Global Television Network）、中國國際廣播電台（China Radio International）、英文報章《中國日報》（China Daily Distribution Corp），以及發行《人民日報》海外版的美國海天發展公司。

按新規定，這5間機構在美國的業務必須披露受僱人員名單，以及聘用和解僱的決定。它們在美國租賃或購買產業前，都必須預先獲美國國務院批准。

路透社引述兩名國務院高級官員表示，這項決定是因為中國一直加強控制傳媒，中國國家主席習近平亦更加積極利用官媒散播親北京的宣傳。其中一人形容，這些傳媒實際上是中共的宣傳工具。

官員指出，有關決定已經考慮了一段時間，未有預先知會中國當局。