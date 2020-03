華府限制4間中國傳媒駐美僱員人數　大幅削減近四成

美國國務院周一(2日)宣布,下周五(13日)起將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台及《中國日報》合共的駐美中國籍僱員人數上限,由目前的160人減至100人。美方強調,此舉不是驅逐中國記者,亦非報復中方上月吊銷《華爾街日報》3名駐華記者的工作證。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)發表聲明稱,新政策是希望促使北京以較公平互惠方式對待駐中國的美籍及其他外國記者,而有關媒體未來的報道內容也不會受限制。他說,中國多年來對外國記者採取越來越嚴厲監控,並進行騷擾和威脅,相比之下,美國政府長期歡迎包括來自中國的外國記者,他們可在美國境內自由工作,不用面對報復威脅。

美國上月宣佈將5間中國官方媒體,包括新華社、中國環球電視網(China Global Television Network)、中國國際廣播電台(China Radio International)、英文報章《中國日報》(China Daily Distribution Corp)及發行《人民日報》海外版的美國海天發展公司列為「外國使團」(Foreign Mission);按照規定,5間公司必須披露其人員名單、僱用和解僱決定,並向國務院登記在美國租賃或擁有的房產,而在租賃或購買新的美國房產之前還須事先獲得批准。

中方其後以美國《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》(China Is the Real Sick Man of Asia)的「辱華」文章及拒絕道歉為由,吊銷該報三名駐華記者的記者證,限期5日內離境。