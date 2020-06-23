【新冠肺炎】美國年輕染疫者增多　侯斯頓醫院新冠病人大增177%

美國德克薩斯州侯斯頓（Houston）衞生部門6月22日公布，在侯斯頓市所在的哈里斯縣（Harris County），縣內多間醫院自5月31日起，收治的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人數目大增177%。國內最近染疫的年輕人數目也大為增多。

侯斯頓衞生部門呼籲民眾立即行動，戴口罩、保持社交距離及勤洗手。截至22日，侯斯頓已有146名警員染疫，當中有52人已康復並復工，仍有103名警員正接受隔離。

RAPIDLY WORSENING | #HarrisCounty hospitals:



- 177% increase in #COVID positive patients in gen/ISO beds since 5/31

- 64% increase in COVID positive patients in ICU beds since 5/31



WE MUST ACT NOW. Wear a mask, social distance & wash hands. #hounews #StopTheSPread #ProtectTheH pic.twitter.com/z9xJ5KhZH1 — Houston Health Dept (@HoustonHealth) June 22, 2020

自3月份以來，佛羅里達州錄得逾10萬宗確診個案。佛羅里達州病例大增的情況已持續數周。專家擔心，佛羅里達州將成為下一個疫情爆發中心。

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世界衛生組織衞生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）22日表示，美國病例增加不能僅以接受病毒檢測的人數上升解釋。他指出，有證據顯示住院人數增加，認為放寬防疫措施後有機會出現如此情況。而佛羅里達州及路易斯安那州的新增個案以年輕病人居多，瑞安認為或因為年輕人流動性更高，趁放寬限制外出。