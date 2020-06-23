特朗普：中美貿易協議「完整無缺」

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美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）6月22日接受訪問時表示，中美貿易協議已經「結束」。總統特朗普（Donald Trump）隨後透過社交媒體發文澄清，指協議「完整無缺」。

特朗普表示，貿易協議「完整無缺」，期望中方將繼續遵守協議條款。

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納瓦羅接受霍士新聞頻道訪問時，被問到有關中美貿易協議的事情。納瓦羅表示，中美1月15日簽署第一階段貿易協議後中方代表團離開，美國隨後得悉新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，認為這是轉折點。他形容，貿易協議已經「結束」。

納瓦羅發表有關言論後，美股期貨轉跌。他後來澄清指，言論被斷章取義，「言論和仍然生效的第一階段貿易協議無關」，只是指出華府目前對中國共產黨缺乏信任。

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