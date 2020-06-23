博爾頓新書：特朗普曾向日本索4倍駐軍費　以撤軍作談判籌碼

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）在6月23日正式出版。除了在美國本土外，日本媒體也在前日提前公布更多書中內容，披露美國與日本的外交內幕。

圖為2019年9月，安倍在紐約聯合國大會期間與特朗普會面。安倍是與特朗普會面次數最多的外國領導人之一。（Getty）

日本時事通訊社報道，在博爾頓的新書中，提及特朗普曾想以駐軍作為對日談判籌碼，因此在2019年7月特朗普訪日之際，博爾頓曾向日本轉達總統特朗普（Donald Trump）訊息，希望日本在2020年度繳交80億美元的駐軍費。

日本目前向美軍繳付1993億日圓，即約18.6億美元的駐軍費，特朗普要求的駐軍費是原本的4倍。書中指特朗普提出80億美元「只是一個他喜歡的數字」，要推測特朗普想要多少並無意義，特朗普目的只是威脅要從日本撤軍，增加談判籌碼。

共同社則透露指博爾頓新書中提及特朗普曾要求首相安倍晉三擔當伊朗的中介人，化解美伊緊張局勢。不過博爾頓稱特朗普事實上不期待安倍能做出什麼，反而有意在安倍失敗後，進一步要求日本輸入更多美國農產品。

日本官房長官菅義偉回應時，否認美國曾向日本要求增加軍費。現任防衛大臣河野太郎則表示不會回應有關問題，僅稱兩國未有就駐軍費用開始交涉。被問道會否購買該新書，河野表示會有興趣一讀。