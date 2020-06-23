【新聞教室】新加坡大選「世代交替」　李顯龍或交棒王瑞杰

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）6月23日接受總理李顯龍的建議解散國會，並會在7月10日舉行國會大選。外界形容這次大選是「世代交替」，並估計由李顯龍一手提拔的副總理兼財政部長王瑞杰將會接棒。

根據選舉局公告，下屆國會大選提名日是6月30日，並會在7月10日舉行大選，國會93個議席將改選。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，當局禁止政黨舉行造勢大會，並將投票站由880個增加到1100個，同時分散投票時段，讓選民在指定的2小時內投票。

「世代交替」接棒

外界一般相信，王瑞杰作為李顯龍接班人的身份已毫無懸念，預料他會帶領執政黨迎戰大選。倘若成事，王瑞杰會是新加坡政壇中最快升任至總理的人。

李顯龍及執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）早已為王瑞杰擔任代理總理做好準備。新加坡總理辦公室2019年4月23日宣布改組內閣，王瑞杰升任副總理並兼任財長。

人民行動黨2018年11月23召開黨團會議，王瑞杰當選該黨第一秘書長。根據往例，李顯龍及前總理吳作棟接任總理前，亦曾為第一助理秘書長。

誰是王瑞杰？

祖籍廣東潮州的王瑞杰現年59歲、已婚。妻子是國家文物局行政總裁章慧霓。兩人在英國劍橋大學留學時認識，兩人婚後育有一子一女。

王瑞杰出身自新加坡警察部隊。他在2011年從政當選國會議員，2015年大選後他晉升教育部長，之後擔任財政部長至今。

他未升任財長之前，在政府不止一個部門工作過，其政治資歷是新加坡政府第四代領袖中最資深。他在任教育部長期間推動教育改革，頗獲好評。他曾任新加坡貿易和工業部常任秘書，2005年至2011年他擔任新加坡金融管理局局長，與該國一同走出2008年金融危機。

王瑞杰的遺憾？

王瑞杰健康狀況引起外界關注。他2016年5月出席內閣會議時突然中風倒地，休養3個月後復工，繼續在財政部工作。

關於王瑞杰還有一件趣事。他在1997年至2000年間為已故開國總理李光耀效力，後者生前曾讚許其為最佳首席私人秘書，然而李光耀曾在其著作說出這位「一流秘書」唯一個讓他遺憾的地方，是他不夠高。

李光耀在其著作《李光耀觀天下》（One Man's View of the World）一書中讚賞王瑞杰的表現，也指出「唯一令人遺憾之處，他不是一個大塊頭。（身高）能讓人大型集會顯得與眾不同。」