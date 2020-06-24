【博爾頓新書】特朗普與安倍晉三關係最好　不喜歡杜魯多及馬克龍

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在他出版的新書中透露，總統特朗普（Donald Trump）的外交內幕，及與各國領導人的關係。

圖為6月23日，紐約一間書店擺放博爾頓的新書，該書在當天正式出版。（Reuters）

博爾頓在書中談及特朗普對盟國領導人的關係，指特朗普與日本首相安倍晉三的關係最好，兩人曾經一起打高爾夫球，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）的關係同樣甚好。

但另一方面，博爾頓指特朗普不喜歡加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。博爾頓又稱特朗普尊重德國總理默克爾（Angela Merkel），但不喜歡德國與俄羅斯在能源協議上的立場。

金正恩不喜歡坐飛機

博爾頓又提到金正恩曾希望與特朗普在平壤或板門店會晤，因金正恩不喜歡坐飛機，不希望離開平壤太遠。

另外，博爾頓在書中指出，在日方要求美方協助解決朝鮮綁架日本人問題後，在2018年新加坡的美朝峰會期間，美方曾希望把解決綁架日本人問題寫入共識文件中，但因談判無進展關係，總統特朗普（Donald Trump）最終擱置計劃。

博爾頓又提到，特朗普曾向安倍晉三透露，在2019年越南舉行的第二次美朝峰會中，再提出有關綁架日本人的問題。