【中印衝突】印媒：衛星圖片顯示中方在實控線附近新建防禦據點

中印邊境爆發流血衝突以來，兩國召開會議後雙方同意後撤。但有印度傳媒報道，發現中方在衝突過後，仍在拉達克（Ladakh）衝突發生的地點附近建設防守據點。

圖為拉達克加勒萬河谷，中印發生衝突地點附近的衛星圖，左為5月22日，右為6月22日，可見山坡上出現了一些建築物。（Reuters）

《印度快報》（The Indian Exporess）報道，對比6月22日，16日及更早前的衛星圖片，發現中國軍隊在拉達克加勒萬河谷（Galwan Valley）名為「PP-14」的巡邏點、雙方發生衝突的地方附近增加了建築物，建設了防守據點。

中印在15日發生邊境衝突，因此可確認新的建築物是在衝突發生後才出現。《印度快報》報道指印度軍方未有確認或否認相關建築物的存在。

報道引述已退役中將恰范（AL Chavan）指出，有關的建築物似乎建設在南邊的山坡上，是一些防禦陣地。雖然他表示因未實地考察，目前不太清楚建築物興建在中方或是印方一邊的實質控制線（LAC），但即使是興建在中方一邊，亦違反相關協議。

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另外，《今日印度》（India Today）報道亦指出，根據衛星圖像和數據顯示，中國在6月起於LAC附近一個在2016年前設立的軍營一帶，出現了新的營地和車輛。

新德里電視台（NDTV）報道指在加勒萬河谷LAC的兩側，均發現中方沿控制線上的岩壁新建軍事掩體和住所，並稱這些都是先前沒有的建築。報道引述退役少將帕迪（Ramesh Padhi）指，中方有明顯「入侵」跡象，意圖長駐當地。