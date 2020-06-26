【美國示威】眾議院通過警隊改革法案　通過參院機會成疑

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警方暴力執法致死，引發全國多地示威。眾議院6月25日以236票贊成、181票反對通過由民主黨提出的警隊改革法案。不過法案在參議院獲得通過的機會成疑，該院由共和黨把持。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會大廈外表示，參議院正面臨抉擇，向弗洛伊德的生命致敬，或什麼也不做。

圖為6月25日美國眾議院議長佩洛西在華盛頓國會大廈樓梯舉行的新聞發布會上發言。（AP）

但共和黨人反對民主黨的議案，認為它可能削弱執法能力。特朗普政府6月24日表示，總統會否決議案。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦表示，議案不會在由共和黨控制的議會獲得通過。

共同黨警隊改革議案24日遭參院否決

這次事件突顯美國兩黨衝突。由共和黨員提出的警隊改革議案6月24日在參議院被民主黨阻撓。議案需得60票方能通過，但最終以55票贊成、45票反對的結果下，不獲通過。多位民主黨參議員指，該議案遠未達到有意義地改變警務策略所需的水平。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

+ 17 + 16 + 15

民主黨提出的議案較進一步限制警權，當中包括修改針對警員不當行為聯邦法，要求警員個人承擔訴訟的損害賠償責任，並停止向地方執法部門提供軍事裝備的做法。