【美國示威】州名被指有奴隸制含義　羅德島擬改名

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月被警員拘捕後死亡，事件引發多地示威抗議警暴及種族歧視。在羅德島州，當地有人認為州名有奴隸制含義，州長雷蒙多（Gina Raimondo）6月22日簽署行政命令以修改州名。未來仍需經全州選民公投，才能決定是否可以正式更改州名。

羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）簽署行政命令，以修改州名。圖為2020年6月22日，雷蒙多在羅德島州出席記者招待會。（AP）

羅德島州的全名本來為「羅德島與普羅維登斯莊園州」（The State of Rhode Island and Providence Plantations）。當地部分人認為州名當中有關莊園的部分，會令人聯想起奴隸制，因此要求改州名。

雷蒙多簽署行政命令後，州長辦公室的文件、行政命令及信件等，都會將州名寫作「羅德島州」。她呼籲所有州級執行機構從他們的網站上刪除州名中有關莊園的部分。

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全州的選民要在11月公投，當投票結果顯示選民願意修改該州憲法時，州名才可被正式更改。羅德島州參議院上周通過議案，要求全州選民舉行改州名公投。該州於2010年亦曾為此事舉行公投，但當時有近78%選民反對將州名，即刪去有關莊園的部分改為「羅德島州」。