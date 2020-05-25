【新冠肺炎】奧地利總統違反防疫規定逾時在外用餐　公開誠摯道歉

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奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）假日帶頭違反防疫規定，在首都維也納一間餐廳的戶外用餐區被警察逮個正著。范德貝倫馬上道歉，與英國首相約翰遜的幕僚長甘明斯的硬拗，以及約翰遜為他護航的態度成強烈對比。

英國廣播公司（BBC）報道，76歲的范德貝倫表示，他跟朋友在意大利餐廳聊到忘我、沒注意時間。他說，「我誠摯的道歉，我犯了錯誤」。范德貝倫說，「這是我防疫以來第一次和太太及兩名友人出門，我們在聊天的時候忘了時間」。

奧地利政府允許餐廳和咖啡店上周開始重新營業，不過，必須在晚上11點打烊。而當地媒體指出，警察在周日午夜過後不久，發現總統於這間餐廳的戶外用餐區。這間餐廳有可能被罰款，但范德貝倫表示，若餐廳因此遭受到任何損失，他將「負起責任」。

餐廳老闆向Krone報表示，「在最後一輪飲料後，我們準時在規定的晚間11點打烊」。 餐廳老闆表示，他以為如果顧客想要的話，可以在陽台上多待一陣子。

奧地利是歐洲第一個跟隨意大利實施嚴格的防疫限制國家之一，也是帶頭放寬防疫限制的國家之一。自5月起，奧地利政府規定允許最多10人的聚會，奧地利也已4月起開放公園、小商店、五金百貨、園藝店等場所。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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