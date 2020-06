【中印衝突】減少依賴中國　印媒：政府正起草貨品進口國替代清單

中印邊境局勢持續緊張之際,印度開始試圖減少對中國產品的依賴。現印度政府正在草擬一系列可以提供某些關鍵產品的國家清單,同時努力提高生產能力。

據印度新聞媒體「時報現在」(Times Now)6月26日報道,隨着印度竭盡全力減少對中國的經濟依賴,印度政府正在起草一些國家或地區名單。這些國家或地區可以作為印度目前無法自行生產的關鍵零部件的供應商。

報道稱,工業和內部貿易促進部(Department for Promotion of Industry and Internal Trade,DPIIT)正在擬定一份清單,列出從中國進口的低質產品,以替換為從其他國家或地區進口或在當地生產的產品。一旦清單準備就緒,印度將與這些國家接觸並找到改善其市場准入。

想看更多中印邊境的最新衛星圖片,請點擊放大觀看:

+ 2

印度政府意識到對中國便宜的進口商品的依賴不可能一夜之間就消除,因此,在提高生產能力的同時,印度採取一種經過校準的方式,用其他市場的進口產品代替中國的進口產品。印度正在檢視韓國,日本,台灣等替代市場來進口某些產品。但是價格是其中一個關注的因素。

這是印度政府審查其與印度和中國簽署自由貿易協定(FTAs)的更廣泛努力的一部分。

《印度快報》6月26日報道,在中印邊境衝突導致20名軍人喪生之後,一些部門開始阻止從中國進口和投資。行業協會認為,在最終確定替代供應商或建立國內生產能力之前,對中國的採取的措施將傷害印度一些領域的公司和經濟。