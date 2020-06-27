【新冠肺炎】世衛：全球15疫苗臨床試驗中　仍需逾2,000億元

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，多地科學家正致力研製疫苗。世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）6月26日表示，全球已有逾200種疫苗正在研發，當中15種已進入人體臨床試驗階段。世衛認為，目前仍需279億美元（約2176億港元）資金來進行研發工作及提供治療。

世衛估計，未來12個月需要313億美元（約2441億港元）來進行研發，以及提供疫苗、療法與診斷服務。目前世衛只籌到34億美元（約265億港元），即尚欠279億美元（約2,176億港元），當中有137億美元（約1069億港元）是急需資金。世衛計劃用該些資金來提供20億劑疫苗，及在2021年中之前向中低收入國家提供5億套病毒測試工具，還有2.45億次療程。

斯瓦米納坦認為，英國牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗在研發進度及階段上，應該是正在領先。部分臨床試驗會在巴西進行，包括2000名來自聖保羅（Sao Paulo）及1000名來自里約熱內盧（Rio de Janeiro）的醫護人員會參加試驗。

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北京科興生物製品有限公司及巴西一間研究機構也正合作研發疫苗。疫苗預計可在2021年6月面世。至少4間中國公司的疫苗研發工作已準備從第二期臨床試驗，進入第三期臨床試驗。世衛已和他們就進一步合作展開討論。