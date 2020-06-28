【港版國安法】美對中國官員簽證限制　葛來儀：象徵意義居多

美國宣布對不足10人的參與削弱香港自治的現任及前任中共官員實施簽證限制。美智庫學者葛來儀一語道破行動背後的真實用意。

綜合媒體6月28日報道，美國政府26日宣布，將對參與削弱香港自治的現任及前任中共官員實施簽證限制，但聲明未提及具體人名。中國駐美大使館發言人警吿，中方將對美國採取必要的反制措施。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明指，針對被認為損害香港高度自治及香港人權、基本自由的現任及前任中國共產黨官員，美國將對他們及其家人實施簽證限制。

然而，聲明未提及任何具體人名，以及他們將面臨何種美國簽證限制。

英國廣播公司（BBC）報道，該制裁聲明宣布後兩天中國全國人大常委會將再次開會審議備受爭議的香港《國安法》。多方預測，會議期間將很有可能通過這部法律並決定其立刻生效。

根據目前官方公布法律草案的主要內容，北京將在香港設立維護國家安全公署，特別行政區政府需要設立維護國家安全委員會。 這些舉措引起廣泛擔憂，有評論認為一旦港區《國安法》實施，香港的「一國兩制」將不復存在，香港會和中國任何一個城市無異。

德國之聲報道，華盛頓智庫與國際間問題研究中心（CSIS）的亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，簽證限制是象徵意義居多，事實上美國沒有公布具體名單，這將使措施的效力大打折扣。

美國彭博社援引國務院官員稱，這是美國製裁措施的第一步，如果中國繼續損害香港，更多制裁措施將陸續到來。彭博社的專欄作者引述一位不具名的國務院官員稱，目前受影響的中共官員是個位數，即不多於10人。

中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）也認為，美國簽證限制會觸怒北京，但實際的懲罰力度並不大。相比之下，凍結中國官員及家人在美資產、對其實施金融制裁、取消他們的美國綠卡等，將是更沉重有效的打擊。

香港修例風波，街頭暴力不斷出現，詳見下圖：

+ 11 + 10 + 9

在美國公布簽證限制前一日，美國參議院剛通過《香港自治法》，對損害香港自治的中國官員和香港警察實施經濟制裁，此外也將懲罰幫助此類人士進行大額轉賬的銀行及金融機構。該法案還需要通過美國眾議院表決，之後交由美國總統特朗普簽署才能正式成為法律。

美國總統特朗普上月對中國的涉港決定做出回應稱，他將採取行動取消香港目前享受的特殊經濟待遇。蓬佩奧也表示，香港的自治地位不再，因此不應繼續擁有特殊貿易地位。

中國駐美國大使館在其官方網頁上就涉港問題表態稱：「中方堅決反對美方的錯誤做法。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。」

使館發言人強調：「中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。隨着1997年香港迴歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。」

中國駐美國大使館敦促美方「立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政」。