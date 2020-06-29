巴基斯坦證交所遇襲　4槍手擲手榴彈亂槍掃射6人死亡

位於巴基斯坦卡拉奇的證券交易所6月29日遇襲，4名恐怖份子入內投擲手榴彈以及亂槍掃射。他們與警方展開槍戰。警方稱4名兇徒已被殺。暫時未有組織就是次襲擊承認責任。證交所總監阿里（Abid Ali）說，槍手身穿與警察相似的制服。

半島電視台在29日引述巴基斯坦媒體報道，槍手攜同手榴彈以及槍支闖進入巴基斯坦交易所（Pakistan Stock Exchange）內。美國有線新聞網絡（CNN）引述救援人員稱，案中至少5人死亡；當中包括警員及保安人員。警方和軍方隨後表示，事件造成包括4名槍手在內，共6人死亡。

卡拉奇警察部長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）接受路透社訪問時表示：「4名施襲者已被殺。他們來時駕駛一部豐田Corolla汽車。」

美聯社在29日引述當時身在現場的警員Rizwan Ahmend稱槍手在大門開火後進入交易所大堂。交易員雅各布・梅蒙（Yaqub Memon）稱他與其他人躲在辦公室中。

配備重型武器的特種部隊成員包括這個位於卡拉奇金融區的建築物。當地電視台的新聞片段顯示，全部武裝的警察在包圍建築物，但仍留在交易所外。

警方發言人傑漢（Shazia Jehan）稱炸彈處理組亦已奉召到場，正在嘗試清理所有爆炸裝置。

巴基斯坦證券卡拉奇交易所位於當地高度保安區。區內亦有不少國內及國際私營銀行的總部。巴基斯坦央行亦在此地。

巴基斯坦證券交易所前身是卡拉奇證券交易所，它2016年1月與國內兩家交易所（分別是伊斯蘭堡及拉合爾交易所）合併，目前是該國唯一的證券交易所。