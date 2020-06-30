【港版國安法】美國取消香港特殊待遇　外媒稱或會弄巧反拙

在中國全國人大常委會6月30日全票通過「港區國安法」前，美國宣布將取消對香港特殊待遇。外媒援引分析人士稱，對美國來說，完全終止香港的特殊待遇可能會弄巧成拙。

中國全國人大常委會6月30日上午以162票全票通過「港區國安法」。稍早前，美國宣布停止向香港出口國防裝備，以回擊中國推進「港版國安法」立法。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）6月29日宣布，停止向香港出口國防裝備，並將對出口香港的軍民兩用科技產品實施新的貿易限制，與出口至中國大陸的相關產品同等對待。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）29日亦發表聲明，宣布停止給予香港不同於中國其他地區的、包括出口許可證豁免等在內的經貿特殊待遇。

美國商務部稱，作為政策的一部分，將暫停允許對香港提供特殊待遇的規定，包括出口許可證。羅斯補充說:「消除（對香港）差別待遇的進一步行動也在評估之中。」但他沒有提供細節。

美國或弄巧成拙

路透社引述分析人士指，對美國來說，完全終止香港的特殊待遇可能會弄巧成拙，因為美國一直受益於香港的營商環境。

彭博社指出，中國全國人大常委會通過「港版國安法」，將冒着激怒美國的風險，可能會導致美國的報復，以及香港作為金融中心的吸引力。

報道又稱，取消香港特殊待遇，美國的利益也會在爭端中受到損害。美國2018年最大的貿易順差來自於香港的311億美元。那一年，約有290家美國公司在香港設立了地區總部，另有434家公司設立了地區辦事處。