港版國安法｜蓬佩奧：威脅無阻我們行動　參議員：中共需承擔後果

中國全國人大常委會6月30日全票通過「港區國安法」。美國政壇關注事件，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評北京拒絕為違反對香港人的承諾而承擔相應責任；有共和黨籍參議員就揚言，中國國家主席習近平及共產黨需為破壞香港自由承擔嚴重後果。

The Chinese Communist Party's threats to restrict visas for U.S. citizens is the latest example of Beijing’s refusal to accept responsibility for breaking its commitment to the people of Hong Kong. We will not be deterred from taking action to respond. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 30, 2020

「港版國安法」通過後，蓬佩奧在Twitter批評，中國早前威脅對美方人員實施簽證限制，證明「北京拒絕為違反對香港人的承諾而負上相應責任」，揚言北京的舉措「將無法阻嚇我們以行動回應」。

共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）亦在Twitter發聲明表示︰「習近平及他的共產黨惡棍，必須為破壞香港自由承擔嚴重後果」。他敦促眾議院盡快通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），向中共官員實施制裁。

他又強調，不能忽視中國的嚴酷行徑，華府應該考慮所有方法，阻止北京從香港特殊財政及經濟地位獲得好處。

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「港版國安法」通過前，蓬佩奧29日宣布，即日起停止向香港輸出受管制的國防裝備對於可軍民兩用的相關科技，美國即將要求申領牌照才可出口到香港。

蓬佩奧在聲明中稱：「中國共產黨決定剝奪香港自由，迫使特朗普政府重新評估對港政策，美國被迫採取行動保護國家安全。我們已經不能分辨受管制物品是出口到香港還是中國內地，我們不能冒險讓這些物品落入解放軍手中」。