【港版國安法】日本：通過法案令人遺憾　或影響習近平訪日

多間香港媒體引述消息指出，中國全國人大常委會6月30日全票通過「港版國安法」。日本內閣官房長官菅義偉同日在記者會上被問及此事時表示，通過「港版國安法」令人遺憾，稱此舉損害「一國兩制」的公信力。



日本防衛相河野太郎指出，若港版國安法獲通過，或影響中國國家主席習近平的訪日安排。

圖為日本內閣官房長官菅義偉2019年8月在東京出席記者會時（Getty）

菅義偉在記者會上被問及通過「港版國安法」時表示，如果屬實是令人遺憾的事，並指此舉損害「一國兩制」的公信力。他又指出，日本政府會繼續與有關國家合作，妥善處理這個問題。

日本外務大臣茂木敏充及後表示，與國際社會及香港人民一樣對立法表示深切關注，日本會繼續與美國及中國保持密切聯繫，並表示，兩個全球大國之間的穩定關係對地區和全球安全至關重要。

防衛相河野太郎就表示「如果是事實，不得不說這也將對中國國家主席習近平作為國賓訪問日本的相關事宜產生重大影響。」

習近平原定2020年春季訪日，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而推遲，至近日再受港版國安法爭議影響，加上日方不滿中國持續派出船隻在釣魚台（日稱尖閣諸島）附近航行，國內政圈反對聲音升溫。

日本《讀賣新聞》6月28日報道，一旦中國全國人大常委會通過港版國安法草案，日本政府將向中方表達「遺憾」，是僅次於「譴責」的第二嚴厲外交表現。

報道引述日本政府高層官員指出，日方認為港版國安法通過會動搖一國兩制的高度自治。報道又指出，日本政府以往在直接關乎國家利益情況時大多數會使用「遺憾」，但對港區國安法的外國政策，使用「遺憾」一詞屬十分罕見。