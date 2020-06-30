【港版國安法】多國表態關注　英國稱「嚴重一步」　歐盟強烈反對

多間香港媒體引述消息指出，中國全國人大常委會6月30日全票通過「港版國安法」。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同日表示，深切關注有關報道，並形容這是嚴重的一步（grave step）。歐盟代表則表示，強烈反對中方有關決定。

藍韜文表示，一旦看到完整的法案內容，英方將會發表進一步聲明。

圖為英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）2020年4月現身唐寧街（Getty）

歐盟：正與國際夥伴商討

路透社報道，歐盟6月30日對中方的決定表達憤怒，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向記者表示，強烈反對（deplore）中方有關決定。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，歐盟正與國際夥伴商討有哪些應對選項。

韓國：密切關注

韓國外交部也在6月30日表態，發言人金仁澈表示，香港與韓國經貿和人文交流頻繁，韓方正在密切關注有關動向及今後影響。

金仁澈表示，韓方尊重中英兩國1984年簽訂的《中英聯合聲明》內容，並認為根據聯合聲明和《香港基本法》，香港在「一國兩制」的原則下享受高度自治並繼續維護穩定與發展至關重要。韓聯社報道，這是韓國外交部在官方表態中首次提及「香港的高度自治」。

金仁澈表示，中美保持友好關係關乎東北亞地區乃至全球和平繁榮，韓方支援中美兩國為發展友好合作關係所付出的外交努力。韓國外交部將於下月召開第三次外交戰略調整會議，積極謀求應對中美矛盾等方案。