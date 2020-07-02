【港版國安法】中國駐英大使劉曉明：堅決反對英方干涉北京內政

中國通過「港版國安法」引發國際社會熱議，英國代表27個國家宣布一份反對聲明，公布一些反制計劃後，英國外交部7月1日召見中國駐英國大使劉曉明。

英國《天空新聞》（Sky News）外交新聞記者海恩斯（Deborah Haynes）透露，英國外交部7月1日召見劉曉明以表達對《香港國安法》的深切關注。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）明確表示，中國此舉被視為違反《中英聯合聲明》。

2020年7月2日，中國駐英國大使館網站發布「劉曉明大使就香港國安法向英國外交部常務次官闡明嚴正立場」文章。（中國駐英國大使館網站截圖）

中國駐英國大使館發布消息指出，劉曉明會見英國外交部常務次官麥克唐納時，堅決駁回英方就香港國安法對中方的無端指責，並就英方錯誤言行闡明中方嚴正立場。

劉曉明向麥克唐納說，英國近來就《香港國安法》「指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政」，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。

劉曉明強調，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港。《聯合聲明》沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。並敦促英國立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。