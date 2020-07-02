【港版國安法】日本擬闢居留權捷徑予港人　這些專才將獲額外加分

香港國安法實施後一天，日本議員周三（1日）正式展開討論，要擬出可行方法，歡迎想離開香港的金融人才前來效力。

執政的自民黨設立了新專案團隊，專家在首場討論會上，表達為外籍專業人才創造一個友善環境的急迫需求，預計今年內擬定建議。

日本希望提高東京的全球金融中心地位，包括較易取得永久居留權的方法和稅務優惠在內的多項措施都在考慮之列。日本證券業協會主席鈴木茂春說，香港國安法「不太可能立即影響到各金融市場，但香港無疑會失去金融中心地位」。

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雖然日本想與新加坡等彼此競爭的經濟體搶人才，但對於金融從業人員而言，日本並非大家偏愛的地點。根據洛桑國際管理學院（IMD）2017年的一份調查，在對外籍高技術人才的吸引力方面，日本僅排第51名，在被調查的亞洲經濟體裏墊底。

日本發放高技術人才簽證是基於一種點數評分制度，評選條件包括教育程度、工作資歷和薪資水準。拿到簽證可在日本住五年，滿足特定條件後可以取得永久居留權。根據官方數據，透過點數評分制，日本2019年底核發了大約2.1萬張簽證。雖然速度正在加快，批評人士指出有包括制度太複雜、居留時間受限，以及家庭成員不得同行等問題。

為了提供誘因，討論選項之一是給金融人才加分，科技和其他行業的從業人員已有這樣的做法。這能縮短簽證持有者為了申請永久居留權必須在日本住滿的時間。

東京都對在策略特區工作的外國金融和金融科技業高技術人員，也會額外加分。自民黨會考慮全國都實施類似制度，並簡化積分計算方法。該黨還將參考海外實例，包括對從海外招募員工的公司提供稅務優惠的特殊措施。外國公司的投資稅和租金優惠也都在考量範圍內。

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