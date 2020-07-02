美德聯手推遲中國在聯合國發聲明　譴責巴基斯坦證券交易所遇襲案

繼德國之後，美國於7月1日晚在聯合國安理會推遲了一份由中國起草、譴責巴基斯坦證券交易所6月29日遭受恐怖襲擊的聲明草案。

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《印度斯坦時報》7月1日報道，針對巴基斯坦證券交易所6月29日發生的恐怖襲擊事件，聯合國安理會例行公事地譴責這種恐怖行為。巴基斯坦外交部長庫雷希（Makdoom Shah Mehmood Qureshi）6月30日試圖將此次襲擊歸咎於印度後，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）於7月1日舉行的國民大會重申該觀點，聲稱伊斯蘭堡毫不懷疑印度參與了此事。

《印度時報》7月2日報道，中國於6月30日提交聲明草案，根據聯合國的「沉默程序（silence procedure）」，若在截止日期之前沒有反對聲音，則認為該決議得到所有有關會員國的支持。

德國是第一個就中方聲明發表意見的國家，因此截止時間延遲至7月1日上午10時。德國外交官們表示，庫雷希指責印度發動襲擊的聲明是不可接受的。中國駐聯合國代表團強烈抗議稱，德國干預時已經超過了截止時間。而隨着新的截止時間臨近，美國在最後一刻出手干預，聲明再次被推遲通過。

但外交官們表示，這份聲明遲早會得到聯合國安理會的批准，但聲明被推遲希望給中國和巴基斯坦一個信號，即它們不能期待在國際社會上一帆風順，因為它們引起了全球的不滿。