俄羅斯公布初步修憲公投結果　大多數支持普京連任至2036年

俄羅斯為期7天的公投結束，當局7月1日公布初步點票結果，指大部分選民支持修憲，容許總統普京（Vladimir Putin）掌權至2036年。

中央選舉委員會表示，投票率為大約65%，從已經點算的3成選票中，有74%支持修憲，反對則佔不足25%。當地規定要有超過5成選民投下贊成票就可通過修憲計劃，假如最終點票結果與目前形勢沒有太大變動，意味現年67歲的普京在2024年完成任期後，最多可以再連任兩屆，直到2036年為止。

不過當地有示威者在莫斯科紅場舉行示威，他們以身體組成「2036」字樣，抗議普京計劃繼續留任；在野共產黨則呼籲選民投下反對票，指選舉不公，而監察投票的非政府組織則無法證實選舉結果是否正當，但選舉當局強調過程公正。

俄羅斯一連7天舉行公投，首都莫鄞科有示威者走上街頭，抗議容許總統普京繼續連任。（AP）

俄羅斯憲法修正案全國投票原定於4月22日舉行，但受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，推遲至6月25日分期舉行，減少病毒擴散，而莫斯科等地居民可以透過互聯網投票。

這次修憲的內容主要包括改變俄羅斯總理和議會的職權、組建政府的新規定、前任總統赦免權、終身上議員制度、一系列社會福利或退休金按通貨膨脹率調整等。此外，修憲內容還涉及到允許現任或前任總統再參加兩屆總統選舉。