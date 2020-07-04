【新冠肺炎】美國迎來獨立日　單日新增確診逾5.6萬創新高

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,103萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少52萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月4日上午7時35分，全球確診個案新增135,278宗，累計11,037,625宗，死亡個案新增1,958宗，累計523,898宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月4日上午7時35分，美國確診個案新增53,143宗，累計2,793,022宗。死亡個案新增665宗，累計129,405宗。全國目前已有逾79萬人康復、逾3,421萬人接受病毒檢測。

美國7月3日有56,566宗確診個案，超過5.6萬宗，創疫情以來單日新增個案數新高。全國至少有16個州在過去7天內新增確診病例數創下歷史新高。

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印度：衞生部7月3日公布，該國確診個案首次超過20,000宗，新增20,903宗，累計增至625,544宗。死亡個案新增379宗，累計增至18,213宗。

德國：羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月3日公布數據顯示，德國確診病例新增446個，累計增至195,674個；死亡病例新增9個，累計增至9,003個。

巴西：該國7月2日新增47,984宗確診個案，累計增至1,501,353宗。死亡個案新增1,277宗，累計增至61,990宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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韓國：中央防疫對策本部7月3日公布，截至當天零時，韓國新增63宗確診病例，累計增至12,967宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11, 759人。

日本：日本放送協會7月3日統計，截至3日晚上8時40分（香港時間3日晚上7時40分），日本當日新增確診病例236例，是5月3日以來時隔2個月再次超過200個，累計確診個案19,326個，累計死亡個案維持在977個。

統計數字還顯示，東京都3日新增確診124例，連續兩天新增過百。除東京都以外，日本其他地區疫情也有擴大之勢。

厚生勞動省3日統計，日本確診病例中已有16,866人出院或者結束隔離，通過聚合酶鏈式反應（PCR）方式檢測人數累計約48.2萬。

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印尼：該國確診個案已增逾59,000宗。新增確診病例為1,624宗，創疫情暴發以來單日新增病例數新高，累計確診病例59,394宗；新增死亡病例53宗，累計死亡病例2,937宗，累計治癒病例26,667宗。

新華社報道，印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）2日在社交媒體帳號上發布的疫情數據顯示，東爪哇省是報告確診病例最多的省級行政區，目前已累計確診12,695宗，累計死亡病例948宗。數據還顯示，印尼自疫情暴發以來已完成849,155個樣本檢測。

西班牙：該國7月3日新增442宗確診案例，累計297,625宗，死亡病例新增17宗，累計28,385宗。