【新冠肺炎】英國首相約翰遜父親為無視政府建議外遊辯護

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的父親史丹利（Stanley Johnson）7月2日被指無視政府呼籲國民避免非必要外遊的建議，現身希臘，他3日為自己的行為辯護，稱是有需要而到當地。

史丹利3日在希臘中部皮立翁山（Mount Pelion）的別墅外向傳媒表示，自己不知道英國民眾對事件的反應，稱自己到當地是為了安靜地打理家居，他指自己只有一周時間確保家中可以不受新型冠狀病毒（COVID-19）影響。

他透露計劃在10日回國，而英國政府準備在當日取消包括希臘在內等多個國家和地區人士入境須自我隔離的規定，意味史丹利屆時返回英國可避免隔離14天。

約翰遜的父親在希臘的別墅外接受傳媒訪問，稱自己是為了打理家居而到當地。（AP）

希臘的確診人數偏低，而且當局延長禁止英國航班前往當地至15日，報道指史丹利取道保加利亞進入希臘。不過他拒絕評論自己的行為可能影響兒子的政治前途，約翰遜則對事件劃清界線，稱大家應該直接追問父親。

這次事件亦是近兩個月內，再有圍繞約翰遜的人士涉嫌無視政府抗疫指引，約翰遜的高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）在3月被揭發違反居家令，從倫敦駕車到400公里外的父母住所。當時有批評指，甘明斯的舉動可能導致其他民眾無視抗疫指引，令病毒擴散，增加醫療系統的壓力。