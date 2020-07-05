美國疫情無阻舉行獨立日食熱狗大賽　男女子組冠軍再破紀錄

美國在7月4日踏入獨立日 (Independence Day）假期，當地每年都會舉辦食熱狗大賽，今年雖然遇上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，但仍無阻多人參與，而結果都是與去年一樣，男女子組分別由美國大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）及日裔女子須藤美貴（Miki Sudo）再度奪冠。

今年的比賽因應疫情，場地由紐約布魯克林區的康尼島（Coney Island）移師至一個室內場地閉門舉行，男女子組分別各有5人參賽，大會亦以透明膠板分隔各參賽者。

「大白鯊」徹斯納特在食熱狗大賽實現13連霸，而因應疫情，大會今年以透明膠板隔開各參賽者，工作人員亦戴上口罩。（AP）

而在賽果方面，綽號「大白鯊」的徹斯納特在10分鐘之內鯨吞75隻熱狗，連續13年稱霸；須藤美貴則在同樣時間內吞掉48.5隻熱狗，實現7連霸。兩人分別獲1萬美元獎金，亦打破自己在上屆創下的世界紀錄。

須藤美貴以48.5隻熱狗完成戴事，刷新她保持的世界紀錄。（AP）

徹斯納特表示，自己一直都希望再創新高，實現支持者所想，但直言在無現場觀眾打氣下作賽感到不習慣，令他需要一點時間適應。

↓↓↓想了解美國民眾如何在疫情之下度過國慶日，請點擊以下圖輯：