【新冠肺炎】美媒：白宮將呼籲民眾「與病毒共存」

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情反彈，美媒7月4日引述一名官員透露，白宮計劃在未來數周內採取新計劃應對疫情。報道指出，計劃重點在於，當局認為病毒不會在短期內消失，所以需要民眾與病毒共存（live with it）。

美國全國廣播公司（NBC News）引述高級行政官員稱，華政計劃在下周採取新計劃應對疫情，白宮認為病毒不會在短期內消失，並可能持續到11月大選，所以要向民眾宣傳無論如何生活都必須向前發展。

報道引述該名官員說：「這種病毒與我們同在，但我們需要忍受它。」與此同時，展示可用於治療的藥物將是計劃的關鍵，白宮會更多強調大多數美國人死於該病毒的風險已相對較低。

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根據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月5日上午7時33分，美國確診個案新增41,601宗，累計2,836,764宗。死亡個案新增220宗，累計129,657宗。全國目前已有逾89萬人康復、逾3,485萬人接受病毒檢測。

美國佛羅里達州和德克薩斯州7月4日的單日新增個案，分別錄得11,458宗和7,890宗，雙雙打破單日確診紀錄。