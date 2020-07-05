淫亂富豪愛潑斯坦前女友被捕　閨蜜爆她堅持「不篤灰」安德魯王子

已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被指涉嫌誘騙未成年少女與前者發生性關係，7月2日遭美國聯邦調查局（FBI）拘捕。 她的好友4日向媒體表示，馬克斯韋爾雖知已窮途末路，但永遠不會供出同樣捲入案中的英國安德魯王子（Prince Andrew）。

前投資銀行家戈德曼（Laura Goldman）7月4日接受英國廣播公司（BBC）節目「Today」訪問時透露，自己與馬克斯韋爾過去幾個月曾談話。馬克斯韋爾自知已到窮途末路，但絕不會「出賣」安德魯王子。

戈德曼說：「她總是告訴我，她永遠不會說出任何關於他（安德魯）的事……她覺得，自己父親在90年代過世時，安德魯王子在很多方面都一直陪伴她。」戈德曼在《電訊報》（Telegraph）的訪問亦指出，馬克斯韋爾形容安德魯是她的真正朋友，沒有任何理由會向當局「篤灰」。「馬克斯韋爾總是告訴我，安德魯是那種愚蠢和天真的人，如果他發現屋中有女孩，他會以為她們是僕人。」

在「Today」的訪問中，高德曼認為馬克斯韋爾需尋求達成認罪協議，以換取減刑，同時又指後者是因為愛情犯法：「我想，她認為如果替他（愛潑斯坦）再找多一個女孩，他就會娶她……她真的以為自己有朝一日會成為愛潑斯坦的太太。」

涉協助誘騙未成年少女

安德魯王子被指自1999年起便是愛潑斯坦好友，曾參加後者舉行的派對。派對中有提供性服務的年輕女子。雖然有人公開指控曾與王子發生性行為，甚至自稱被「賣身」。但王子一直否認所有指控，或是從事不當行為，並拒絕接受美國紐約檢察官的盤查。

馬克斯韋爾被指透過詢問未成年少女的生活及帶她們購物等為誘因，博取對方信任後，她不時談及性話題，企圖將性虐待「正常化」。起訴書指，馬克斯韋爾對愛潑斯坦性侵未成年少女的情況完全知情，她亦多次煽動受害者全裸或半裸地為愛潑斯坦按摩。一但罪名成立，她可能面臨35年監禁。

愛潑斯坦2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，消息指他性虐待的情況已經持續接近20年，而且他的知名友人亦有參與其中。不過他在8月於紐約監獄扣留期間懷疑自殺身亡，終年66歲。