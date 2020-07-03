淫亂富豪愛潑斯坦前女友被捕　涉協助誘騙未成年少女

美國聯邦調查局（FBI）7月2日拘捕已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），指她涉嫌誘騙未成年少女與愛潑斯坦發生性關係。

現年58歲的麥克斯韋爾在當地時間2日早上於新罕布什爾州（New Hampshire）被捕，她被控4項誘騙和販運未成年人士參與非法性行為和2項涉嫌妨礙司法公正，檢察官指，她在愛潑斯坦性侵一事中擔任重要角色。執法部門表示，她會在同日較後時間出庭應訊。

美國檢察官講述起訴愛潑斯坦前女友麥克斯韋爾的細節。（Reuters）

麥克斯韋爾被指透過詢問未成年少女的生活及帶她們購物等為誘因，博取對方信任後，她不時談及性話題，企圖將性虐待「正常化」。起訴書指，麥克斯韋爾對發潑斯坦性侵未成年少女的情況完全知情，她亦多次煽動受害者全裸或半裸地為愛潑斯坦按摩。

愛潑斯坦在2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，消息指他性虐待的情況已經持續接近20年，而且他的知名友人亦有參與其中。不過他在8月於紐約監獄扣留期間懷疑自殺身亡，終年66歲。

有受害者表示，對於麥克斯韋爾被捕，大家都感到鬆一口氣，形容她們沒有被司法制度遺忘。