【新冠肺炎】Bill Gates：Facebook與Twitter成疫情「幫兇」

美國霍士新聞網站7月2日刊登有關微軟（Microsoft）聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）的報道，題為《比爾・蓋茨將新冠病毒傳播部分歸咎於Facebook和Twitter》（Bill Gates partly blames Facebook, Twitter, for coronavirus spread）。

內文指隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例在美國繼續增加，蓋茨在一定程度上將責任歸咎於像Facebook和Twitter這樣的社交媒體企業，稱它們在限制有關這種病毒的錯誤訊息傳播方面可以做得更好。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

美國《快公司》雜誌（Fast Company）6月30日刊登蓋茨的訪問，他說：「可悲的是，這些數碼工具可能是傳播我認為是瘋狂想法的網上推動者。」

Facebook一名發言人回應蓋茨的說法，強調該公司自疫情開始以來所採取的數項舉措。Twitter的發言人則拒絕回應有關報道。

蓋茨在採訪中還談到一系列其他話題，包括談及那些不戴口罩的人，他說這「難以理解」。

蓋茨6月30日出席《快公司》「影響力委員會」（Impact Council）年度虛擬會議時說：「不戴口罩這種做法很難理解，因為它並不那麼麻煩。它並不昂貴，惟儘管存在感染其他人的風險，有些人卻覺得（不戴口罩）是自由或是什麼的象徵。」