【新冠肺炎・疫情】美國死亡人數破13萬　加州德州佛州感染個案多

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,157萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少53萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月7日上午7時33分，全球確診個案新增108,612宗，累計增至11,579,837宗。死亡個案新增2,027宗，累計增至536,814宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月7日上午7時33分，美國確診個案增加42,413宗，累計增至2,931,142宗。死亡個案增加301宗，累計維持在130,248宗。全國目前已有逾92萬人康復、逾3,603萬人接受病毒檢測。

加利福尼亞州、德克薩斯州和佛羅里達佛成為美國疫情重災區，當中德州因患上新冠肺炎而入院的人數已連續第8天創新高；加州的住院率在過去兩周也急增50%。至於佛州的邁阿密（Miami）地區，因應當地疫情嚴重，市長下令所有餐廳6日起重新關閉；該區目前已有4.8萬人染疫。

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印度：衞生部7月6日公布，確診個案新增24,248宗，累計增至697,413宗。死亡個案新增425宗，累計增至19,693宗。印度累計確診個案數量已超越俄羅斯，成為全球第3多國家。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月6日公布數據顯示，德國確診病例新增219個，累計增至196,554個；死亡病例新增4個，累計增至9,016個。

巴西：衞生部7月6日公布，該國新增20,229宗確診個案，增至1,623,284宗。死亡個案新增620宗，累計增至65,487宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

菲律賓：衞生部公布，該國7月6日新增2,099宗確診個案，累計增至46,333宗。這是連續兩天單日確診個案超過2,000宗。死亡個案新增6宗，累計增至1,303宗。

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日本：共同社報道，東京都7月6日確認當地有102宗新增確診個案，累計增至6,867宗。這是當地連續第5天單日錄得超過100宗確診個案。

韓國：中央防疫對策本部7月6日公布，該國新增48宗確診個案，累計增至13,137宗。死亡個案新增1宗，累計增至284宗。康復並解除隔離人數累計11, 848人。

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秘魯：7月5日新增3,638宗確診個案，累計超過30萬宗，增至302,178宗。死亡個案新增177宗，累計增至10,589宗。秘魯是全球確診個案第5多的國家。

伊朗：衞生部7月6日公布，該國新增2,613宗確診個案，累計增至243,051宗。死亡個案新增160宗，累計增至11,731宗。

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印尼：衞生部7月5日公布，該國確診個案新增1,607宗，累計增至63,749宗。死亡個案新增82宗，累計增至3,171宗。這天的新增死亡個案創單日新高。

俄羅斯：政府公布，該國7月6日新增6,611宗確診個案，累計增至687,862宗。死亡個案新增135宗，累計增至10,296宗。

南非：衞生部7月5日公布，該國新增8,773宗確診個案，累計增至196,750宗。死亡個案新增173宗，累計增至3,199宗。