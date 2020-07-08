【新冠肺炎】英媒：瑞德西韋供應短缺　印度黑市炒價達原價七倍

瑞德西韋（remdesivir）和托珠單抗（tocilizumab）是印度目前用來治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的藥物。英國廣播公司（BBC）7月7日報道，兩種藥物於印度供應短缺，黑市炒價甚至達原本價格的七倍。

報道引述當地人夏爾馬（Abhinav Sharma）指，他的叔叔確診新冠肺炎，於德里的醫院留醫。瑞德西韋獲印度批准用作臨床實驗，同時授權醫生基於值得同情的理由處方藥物。家人於是搜羅瑞德西韋用來治病，不過藥物供應短缺，夏爾馬最終要以本身七倍的炒價買藥。

夏爾馬的事例只是冰山一角。很多人為了挽救至親的性命，不惜「硬食」炒價。英國廣播公司聯絡到部份賣家，其中一人指，「我可以給你三小瓶，但每小瓶的價格是3萬盧比，你要立刻來。」根據官方價格，每小瓶的瑞德西韋售價為5,400盧比，每名患者通常需要五至六小瓶。另外有賣家定價為每小瓶3.8萬盧比。

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報道分析指，黑市暴利的主要原因可能是極不平衡的供求關係。美國的吉利德科技公司（Gilead Sciences）容許四間印度公司生產瑞德西韋，但只有一間已經生產藥物。公司對五個邦發放2萬劑瑞德西韋，直接供應醫院，未知藥物流進黑市的原因。至於托珠單抗也有類似的炒賣情況。