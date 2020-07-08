【新冠肺炎】不滿官方處理遺體方式　印尼數百人衝醫院搶屍

印尼《國際日報》7月8日報道，當地再出現家屬不贊同官方處理新冠肺炎（COVID-19）死者遺體方式繼而引發衝突的事件，在7月6日晚上，龍目島有家屬與數百名居民強行到醫院奪回一位女性的屍體，警方寡不敵眾。
報道引述西努沙登加拉（Nusa Tenggara Barat）省府城市馬達蘭（Mataram）市警察局執行主任陶菲克（Taufik）表示，家屬與數百名居民於6日晚上出現在馬達蘭市地方公共醫院（RSUD），強行奪回一名新冠肺炎患者的屍體。
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Ratusan Masyarakat Geruduk RSUD Kota Mataram tadi malam (6/7). . . Humas RSUD kota mataram Lalu hardimun mengatakan kronologis kejadian yakni terdapat seorang jenazah pasien positif corona Asal dusun ranjok kec gunung sari lombok barat. Jenazah tersebut masih berada di RSUD mataram namun masa berjumlah banyak datang dan ingin mengambil paksa jenazah tersebut karena enggan apabila jenazah tersebut dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan terkait penanganan Covid19. . . Video via @lomboksasak94
家屬要求根據宗教儀式安葬死者
醫院再三說明屍體必須根據新冠肺炎衛生規程由政府進行埋葬，軍警人員在場企圖加以阻止，但以失敗吿終。
陶菲克說：「他們不聽從軍警與醫院的指令，而軍警人員寡不敵眾，在對峙拉扯一兩個小時後，他們終於奪回屍體。多人強行進入治療室，在數十人護衛下，把屍體推到醫院停車場，放到一輛計程車上運回。」
死者家屬與親友未根據新冠肺炎衛生指引將遺體埋葬，而是根據宗教儀式安葬。報道表示，該女性於7月6日下午送到醫院，兩個小時後死亡，通過核酸檢測確診感染新冠肺炎。
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政府發言人尤里安託（Achmad Yurianto）7月7日在新聞發佈會上說，必須通過促進健康來遏制疫情擴散。因此，社區的積極參與也是控制疫情的決定性因素，如果社區能夠持續不斷地共同遵守防疫衛生規則，就可以減輕醫院的抗疫負擔。
新冠肺炎患者的治療費用並不便宜也不容易。尤里安託說，如果一所醫院治療新冠肺炎患者的負擔過重，將會造成慘重的損失。例如許多醫護人員在治療患者時被感染，最終不幸身亡。
尤里安託說，這不僅是我們的悲哀，而且這肯定會降低醫院的治療能力。此事必須引起大家的重視，盡可能自律地遵守防疫衛生規則，使整個社會成為抵抗新冠肺炎疫情的中堅力量。