【新冠肺炎】不滿官方處理遺體方式　印尼數百人衝醫院搶屍

印尼《國際日報》7月8日報道，當地再出現家屬不贊同官方處理新冠肺炎（COVID-19）死者遺體方式繼而引發衝突的事件，在7月6日晚上，龍目島有家屬與數百名居民強行到醫院奪回一位女性的屍體，警方寡不敵眾。

報道引述西努沙登加拉（Nusa Tenggara Barat）省府城市馬達蘭（Mataram）市警察局執行主任陶菲克（Taufik）表示，家屬與數百名居民於6日晚上出現在馬達蘭市地方公共醫院（RSUD），強行奪回一名新冠肺炎患者的屍體。

家屬要求根據宗教儀式安葬死者

醫院再三說明屍體必須根據新冠肺炎衛生規程由政府進行埋葬，軍警人員在場企圖加以阻止，但以失敗吿終。

陶菲克說：「他們不聽從軍警與醫院的指令，而軍警人員寡不敵眾，在對峙拉扯一兩個小時後，他們終於奪回屍體。多人強行進入治療室，在數十人護衛下，把屍體推到醫院停車場，放到一輛計程車上運回。」

死者家屬與親友未根據新冠肺炎衛生指引將遺體埋葬，而是根據宗教儀式安葬。報道表示，該女性於7月6日下午送到醫院，兩個小時後死亡，通過核酸檢測確診感染新冠肺炎。

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政府發言人尤里安託（Achmad Yurianto）7月7日在新聞發佈會上說，必須通過促進健康來遏制疫情擴散。因此，社區的積極參與也是控制疫情的決定性因素，如果社區能夠持續不斷地共同遵守防疫衛生規則，就可以減輕醫院的抗疫負擔。

新冠肺炎患者的治療費用並不便宜也不容易。尤里安託說，如果一所醫院治療新冠肺炎患者的負擔過重，將會造成慘重的損失。例如許多醫護人員在治療患者時被感染，最終不幸身亡。

尤里安託說，這不僅是我們的悲哀，而且這肯定會降低醫院的治療能力。此事必須引起大家的重視，盡可能自律地遵守防疫衛生規則，使整個社會成為抵抗新冠肺炎疫情的中堅力量。