美國最高法院裁定　特朗普須向紐約檢察部門披露財政紀錄

美國最高法院7月9日就外界要求總統特朗普（Donald Trump）披露個人財政紀錄一事作出裁決，裁定特朗普須向紐約檢察官提交有關內容，但暫時無須向國會交出同一資料。

最高法院的9名法官在兩項案件中同樣以7比2達成裁決，他們在判詞中駁回特朗普代表律師及司法部的理據，強調現任總統並沒享有刑事豁免權，因此特朗普須接受紐約檢察官的傳票，提交稅務文件。

而國會一直要求特朗普提交財政紀錄的要求，最高法院則裁定交回低一級的法院，並下令更審慎處理權力分立的問題。

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

有關裁決意味美國公眾很大機會在11月總統大選前無法得知特朗普的財政或稅務紀錄。

特朗普在得知判決後在Twitter留言，指最高法院將案件發還低一級法院，爭議仍然存在，稱自己遭到政治迫害，又批評紐約政治腐敗，形容事件對總統或白宮團隊都不公平。