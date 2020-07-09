【新冠肺炎】美國確診人數破300萬　特朗普強調死亡率全球最低

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美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，當地的確診個案在7月8日更突破300萬宗，繼續是全球疫情最嚴重的國家。

根據約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據顯示，截至9日零時34分，美國累計確診人數升至3,009,611人、其中131,666人身亡。多個州份的情況仍然嚴峻，加州、德州、佛羅里達州疥分別錄得單日確診新高。

美國在1月錄得首宗確診個案，在三個月後突破100萬宗，並再在大約6周後突破200萬大關。雖然病例增加與當地擴大病毒檢測規模有關，但加州等地的陽性檢測率亦不斷上升，顯示疫情仍未受到控制。白宮傳染病專家福奇（Anthony Fauci）認為，增加檢測並非完全可以解釋確診率上升的原因。

另一方面，總統特朗普（Donald Trump）同日在Twitter表示，經濟和就業的增長速度比任何人預測的更快，就業增長亦創下新高。他又以「中國病毒」（China Virus）形容疫情，指它在美國的死亡率是全球最低。他認為大家要為第三季及明年表現優秀的經濟作好準備，稱納指正創下新高，401k退休福利計劃的金額亦正提高。

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