【新冠肺炎】美國確診人數破300萬　特朗普強調死亡率全球最低

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，當地的確診個案在7月8日更突破300萬宗，繼續是全球疫情最嚴重的國家。

根據約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據顯示，截至9日零時34分，美國累計確診人數升至3,009,611人、其中131,666人身亡。多個州份的情況仍然嚴峻，加州、德州、佛羅里達州疥分別錄得單日確診新高。

美國在1月錄得首宗確診個案，在三個月後突破100萬宗，並再在大約6周後突破200萬大關。雖然病例增加與當地擴大病毒檢測規模有關，但加州等地的陽性檢測率亦不斷上升，顯示疫情仍未受到控制。白宮傳染病專家福奇（Anthony Fauci）認為，增加檢測並非完全可以解釋確診率上升的原因。

Economy and Jobs are growing MUCH faster than anyone (except me!) expected. Job growth is biggest in history. China Virus Mortality Rate is among the LOWEST of any country. Shaping up for a good third quarter, and a great next year! NASDAQ at new record high, 401k’s way up!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

另一方面，總統特朗普（Donald Trump）同日在Twitter表示，經濟和就業的增長速度比任何人預測的更快，就業增長亦創下新高。他又以「中國病毒」（China Virus）形容疫情，指它在美國的死亡率是全球最低。他認為大家要為第三季及明年表現優秀的經濟作好準備，稱納指正創下新高，401k退休福利計劃的金額亦正提高。

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