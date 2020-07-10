新加坡大選投票進行中　票站防疫措施加強

新加坡7月10日舉行第13屆國會選舉，投票已展開，取得多數議席的政黨將籌組新一屆政府。265萬名合資格選民可以在晚上8時前，到各地大約1100個票站投票。

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是次選舉共有192人報名參選，包括來自人民行動黨和10個反對黨的候選人以及1名獨立參選人。

新加坡國會實行一院制，議員由公民投票選舉產生，任期5年。佔國會多數議席的政黨可組建政府。此次選舉全國共設14個單選區和17個集選區，議席數由89個增至93個，符合投票資格的選民有265萬多人。

17個集選區中包括6個4人集選區和11個五人集選區，共佔93個議席中的79席。在每個集選區，各黨派派出數名候選人組團參選，一旦某黨派勝出，則該黨派所有候選人同時當選。由於集選區集中了大部分議席，成為這個在疫情持續期間進行的選舉的看點之一。

副總理兼財政部長王瑞杰離開已耕耘多年的淡濱尼集選區，來到東海岸集選區與工人黨對決，也是是次選舉引人注意之處。外界注視為總理李顯龍接班人的他來到這選舉，能否拉抬東海岸集選區的選情。

新加坡的新型冠狀病毒肺炎仍然持續，故此政府特別注重票站防疫。選民前來投票，必須戴口罩，亦須接受體溫測量。他們在雙手消毒以及戴上即棄手套後才會獲發選票，此外投票期間須與他人保持1米距離。政府亦會派員每半小時在票站進行消毒。

新加坡1月23日公布出現首宗確診個案，4月一度因為外勞宿舍發生群聚感染而病例陡增，根據美國約翰斯・霍普金斯大學網站的統計，截至早上10時10分，該國累計有45,423個例，累計死亡個案為26個。